РИАМО – 11 мар. Пассажир рейса, прилетевшего из Хабаровска в Москву, умер после приземления в аэропорту «Шереметьево», врачам не удалось реанимировать пожилого мужчину, сообщает РЕН ТВ.

«Пассажир самолета Хабаровск – Москва скончался после приземления в аэропорту «Шереметьево». По имеющейся информации, человеку стало плохо, он потерял сознание», - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали реанимацию, но медики не смогли спасти пассажира.