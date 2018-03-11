РИАМО - 11 мар. Двое детей получили травмы в результате столкновения автомобилей на Минской улице в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

Ранее он сообщал, что в районе дома 2 на Минской улице в столице столкнулись два автомобиля.

«В результате столкновения двух транспортные средств на Минской улице пострадали два ребенка, они получили незначительные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте произошедшей аварии работают сотрудники ДПС.