РИАМО - 11 мар. До конца 2018 года 5 тысяч школьников смогут посетить экскурсии на предприятия и в технопарки Москвы в рамках программы «Технонавигатор», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Запустили программу «Технонавигатор». До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки», - написал Собянин в Twitter.

Он отметил, что школьникам расскажут об инженерных и технических профессиях, помогут определиться с выбором специальности.