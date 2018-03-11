РИАМО - 11 мар. Более 2 тысяч школьников поучаствовали в репетиции выпускных экзаменов в рамках деловой игры в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Учащиеся московских школ получили рекомендации и разъяснения по поводу сдачи Единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации в рамках акции «ЕГЭ: из года в год!», - говорится в сообщении.

В рамках деловой игры «Ученик в роли эксперта» школьникам на реальных примерах показали, как оценивается выполненное задание с развернутым ответом. Рассказали, как исправить найденные ошибки и не допустить их в дальнейшем. Затем подростки смогли самостоятельно проверить выполненные задания по русскому языку, обществознанию, химии, физике, математике, истории, биологии, географии.

В акции «ЕГЭ: из года в год!» приняли участие порядка 2 тысяч школьников. В этом году среди участников заметно увеличилось количество десятиклассников.

Представители предметных комиссий и опытные эксперты провели более 3,3 тысячи индивидуальных и групповых консультаций. Для школьников из ТиНАО и Зеленограда была организована прямая трансляция.

Ежегодная информационно-консультативная акция «ЕГЭ: из года в год!» проводится в Москве с 2014 года.