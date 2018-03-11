РИАМО – 11 мар. Дорожная карта по устранению неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово» уже реализуется, решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня текущего года, сообщил глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

«Как и обещали, реализуется подписанная дорожная карта для устранения неприятных запахов. Каждый житель может с ней ознакомиться, она размещена на официальном сайте администрации района. Напомню, решить проблему распространения неприятных запахов с полигона сможем до 15 июня этого года», - сказал Гаврилов.

Он отметил, что количество исследований тела полигона тепловизором с целью выявления мест, из которых просачивается свалочный газ, увеличено. Вместо двух раз в неделю, как планировалось ранее, решено проводить их ежедневно.

«Сегодня выявлены новые источники запахов, которые оперативно засыпаются грунтом. Организован круглосуточный завоз чистых грунтов, за последние сутки завезли более 1,8 тысячи кубометров, при плане 1 тысяча кубометров. Это более 120 грузовиков», - сказал Гаврилов.

По его словам, организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха – установлены две станции экомониторинга. Автоматическая станция в Волоколамске на улице Возмище анализирует содержание в атмосферном воздухе углекислого газа, оксида азота, диоксид азота, метана, общего количества предельных углеводородов, а также сероводорода. Станция в деревне Нелидово – метана, сероводорода и общего количества предельных углеводородов.

В результате мониторинга, проводимого начиная с ночи 10 марта, превышения концентрации веществ в воздухе не зафиксировано.

«Сегодня ночью проводились замеры воздуха в городе Волоколамске с участием жителей. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено», - отметил он.

Подробные отчеты со станций будут регулярно публиковаться на сайте Волоколамского района, заключил Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья.