РИАМО - 11 мар. Понижение температур до минус 14 градусов ожидается в Москве и Подмосковье на следующей неделе, оно будет сопровождаться снегом и мокрым снегом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель центра погоды «Фобос».

Он отметил, что начало недели - понедельник и вторник - столичный регион проведет под влиянием циклона в достаточно теплых воздушных массах. Погода будет облачная, пройдет небольшой снег.

«Во вторник днем местами возможен снег и мокрый снег. Будет ветренно. Ближайшей ночью в столице - минус 7-9 градусов, по области минус 6-11 градусов. В понедельник днем 0 - минус 2 градуса в Москве, минус 4 - плюс 1 по области. Во вторник ночью минус 3-5 градусов в Москве, минус 2-7 градусов по области, днем 0 - плюс 2 градуса в Москве, минус 2 - плюс 3 градуса по области», - сказал собеседник.

В среду и четверг влияние циклона будет ослабевать, температура начнет понижаться. В среду днем пройдет холодный атмосферный фронт, который вызовет снег. Ночью в среду минус 4-6 градусов в Москве, минус 3-8 градусов по области. Днем минус 1-3 градуса в Москве, 0 - минус 5 градусов по области. В четверг облачно, местами небольшой снег.

«В пятницу в тылу уходящего циклона столицу ждет мощная волна холодного воздуха. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью минус 10-12 градусов в Москве и минус 9-14 градусов по области. Днем минус 4-6 градусов в столице и минус 3-8 градусов в Подмосковье», - заключил синоптик.