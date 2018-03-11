РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 мар. Жители подмосковного Дзержинского смогут поучаствовать в лыжных гонках с олимпийскими чемпионами, соревнования пройдут 12 марта в Томилинском лесопарке, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации Дзержинского Александр Якунин.

«В Томилинском лесопарке 12 марта пройдут лыжные гонки «Звездный спринт». Все желающие жители Дзержинского смогут поучаствовать в них с олимпийскими чемпионами. В этот день на лыжне лесопарка будут проводиться эстафеты среди учащихся младших классов образовательных учреждений города, действующих спортсменов и всех желающих», - сказал Якунин.

По его словам, гостями соревнований станут олимпийский чемпион Никита Крюков и его тренер Юрий Каминский, олимпийские призеры и чемпионы Наталья Коростелева, Николай Морилов и Александр Панжинский.