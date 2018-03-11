РИАМО - 11 мар. В этом году на территории новой Москвы планируют ввести в эксплуатацию 11 детских садов и три школы, также согласован проект поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строим соцобъекты в ТиНАО. В этом году введем в эксплуатацию три школы и 11 детсадов, пять из них – за счет бюджета», - написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что согласован проект поликлиники в Щербинке. Она будет принимать 750 взрослых и детей за смену.

Также в ТиНАО в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров недвижимости.