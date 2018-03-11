РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мар. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Технологического университета из подмосковного Королева стали призерами IV национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills, сообщается на странице университета в Instagram.

IV национальный чемпионат «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills проходил в Москве с 6 по 11 марта. В соревнованиях по 19 компетенциям приняли участие более 600 человек из 30 федеральных округов страны. Команда технопарка «Кванториум» была представлена в номинациях «Инженерный дизайн CAD», «Мобильная робототехника», «Графический дизайн» и «Нейротехнологии».

«Юные воспитанники детского технопарка продемонстрировали свои профессиональные навыки и сумели добиться призовых мест по двум компетенциям чемпионата: первое место по компетенции «Графический дизайн» 14+ заняла Полина Рыжова. Наставник: Любовь Солодовникова; третье место по компетенции «Нейротехнологии» 14+ заняли Мария Сергейчева и Дмитрий Пименов. Наставник: Артем Лукьянов», - говорится в сообщении.

Также в рамках чемпионата проводился конкурс проектов профессиональной и предпринимательской реализации школьников «Профстарт», который дает возможность развивать предпринимательские компетенции, анализировать рынок и предлагать востребованные услуги и продукты.

Команда детского технопарка в лице Леонида Хижнякова, Матвея Стеценко и наставника Андрея Тулупова заняла второе призовое место, представив проект «Солнечный офис». Проект представляет собой разработку аппаратно-программного комплекса на базе одноплатных микрокомпьютеров с технологией виртуализации вычислительных процессов.