РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска госпитализировали в больницу ребенка, который потерял сознание от удара о дерево во время катания с горки, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

Инцидент произошел в части Гривно микрорайона Климовск Подольска недалеко от реки Сосновка 10 марта днем.

«Недалеко от реки Сосновка находятся горки. Они неофициальные и соответственно небезопасные. Самая большая горка находится возле речки. На спуске скорость очень большая. А внизу растет большое дерево, соответственно дети, когда катаются с горки, ударяются об него. 10 марта один из детей, который катался как раз на этой горке, потерял сознание от удара об это дерево и ему вызывали скорую помощь», - сказала свидетельница.

Она добавила, что ребенок получил ушиб мягких тканей и просит родителей не оставлять без присмотра своих детей на данных горках и тем более не отпусках их кататься одних.