РИАМО - 11 мар. Американская журналистка Мегин Келли, которая брала интервью у российского президента Владимира Путина, рассказала, что у него «может быть что-то» на президента США Дональда Трампа, сообщает Газета.ru.

По ее мнению, Путин может знать о президенте США некоторые вещи, которые Трамп хотел бы скрыть от общественности.

«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых он (Трамп - ред.) не хочет говорить публично», - сказала Келли.