РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В подмосковном Подольске на одном из перекрестков столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП есть пострадавший, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Авария произошла на перекрестке улиц Литейная и Володи Дубинина между 13:30 и 14:00 в воскресенье. Столкнулись два (легковых - ред.) автомобиля, один из которых въехал в дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек пострадал», - сказал собеседник.

Он добавил, что на данный момент состояние пострадавшего неизвестно.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 14:50, на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 900 метров. Движение затруднено от поворота с улицы Большая Серпуховская на улицу Володи Дубинина до дома №19 по улице Пионерская.