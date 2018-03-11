РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Согласно данным опроса, 98% жителей подмосковной Балашихи готовы к раздельному сбору отходов, сообщила в воскресенье на митинге в микрорайоне Кучино председатель общественной организации «Региональный центр общественного контроля Московской области» Наталья Галл.

Участники митинга выступили за введение раздельного сбора мусора и его переработку, а также предложили отказаться от планов строительства мусоросжигательных заводов.

Митинг в поддержку раздельного сбора мусора прошел в воскресенье в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи. На мероприятии жители обсудили ряд важных вопросов по поводу рекультивации закрытого полигона ТБО «Кучино». Участники митинга потребовали ввести раздельный сбор мусора и его переработку, а также отказаться от планов строительства мусоросжигательных заводов.

«Наша организация провела опрос 2,5 тысяч человек, мы спросили у людей, готовы ли они разделять мусор, и 98% ответили положительно», - отметила Галл.

Она также добавила, что существует проблема отсутствия инфраструктуры. К примеру, люди не знают, куда сдавать опасные отходы: батарейки, лампы и другие.

«Мы провели мониторинг на наличие экобоксов для опасных отходов. Каждая управляющая компания должна иметь отдельный договор на их вывоз. Выяснилось, что такой договор имеют единицы», - сообщила председатель общественной организации.

Представители семи подмосковных городов и нескольких районов Москвы приняли участие в митинге за раздельный сбор мусора в микрорайоне, добавил представитель общественной организации «Мы за чистый Железнодорожный» Максим Герасименко.

«Сегодня нас приехали поддержать Наро-Фоминск, Воскресенск, Ногинск, Электросталь, Реутов, Купавна, а также жители Некрасовки и Кожухово. У многих городов такие же проблемы, как и у нас», - сказал Герасименко.