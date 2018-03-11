РИАМО – 11 мар. Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов утвердил дорожную карту оперативных работ по полигону твердых бытовых отходов «Ядрово», следует из документа, опубликованного на сайте района.



«Главой Волоколамского района Евгением Гавриловым утверждена дорожная карта по проведению оперативных мероприятий по стабилизации ситуации на полигоне «Ядрово», - говорится в сообщении.



Согласно документу, до 20 марта на въезде в полигон установят три камеры для мониторинга количества машин. До 16 марта организуют мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с учетом розы ветров и наибольшей вероятности распространения дурнопахнущих веществ.



Также до 13 марта будет заключен контракт на выполнение работ по поставке и укладке геомембраны, а до 21 марта заключат контракт на корректировку проектной документации по рекультивации полигона. Работы по дегазации полигона будут проходить до 8 июня.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ.



Полигон «Ядрово» эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.