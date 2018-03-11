РИАМО – 11 мар. Митинг в поддержку раздельного сбора мусора прошел в воскресенье в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, на мероприятии жители обсудили ряд важных вопросов по поводу рекультивации закрытого полигона ТБО «Кучино», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».



На акции собрались жители из Балашихи, Ногинска, Воскресенска и других городов Подмосковья.



«Сегодня полигон – это проблема. Чтобы ее решить, нужно провести рекультивацию. Срок – два года. На сегодня проект разработан, в этом месяце мы начинаем рекультивацию и в 2019 году закончим. Вот тогда проблема будет решена», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.



Он добавил, что заседания рабочей группы по проблеме полигона проводятся регулярно, вся информация предоставляется жителям. Через неделю состоится очередная встреча, и если какие-то документы до сих пор не были предоставлены, то их обязательно представят.

Юров подчеркнул, что по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года количество обращений на неприятный запах от полигона в Балашихе снизилось почти в 100 раз.



«Если в ноябре-декабре 2017 года у нас было по 300-400 жалоб в день, то за прошедшие сутки поступило всего четыре обращения», - сказал он.



Глава городского округа также сообщил, что две станции экомониторинга установят в Балашихе. Данные с них будут публиковаться на сайте и предоставляться в общественную палату.



«Мы приняли решение устанавливать свои станции экомониторинга. Две балашихинские станции оснащены пробами на сероводород. Эти данные будут публиковаться на сайте и предоставляться в общественную палату», - подчеркнул Юров.



Рекультивация полигона «Кучино» является одним из приоритетных проектов муниципалитета. В Год экологии свалка, расположенная на территории города с 1960-х годов, на которую было вывезено из Москвы более 25 миллионов тонн отходов, была закрыта по личному поручению президента России Владимира Путина.