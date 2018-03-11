РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский Подольска 23 марта состоится бесплатный показ мультфильма «Сказка о потерянном времени» в рамках недели детской книги, сообщается на сайте ДК.

«По книге советского писателя Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени» был создан одноименный мультипликационный фильм. В рамках недели детской книги в доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский он будет показан на большом экране. Кинопоказ состоится 23 марта и начнется в 13:30», - говорится в сообщении.

Главный герой мультфильма не задумывался о ценности собственного времени, из-за чего столкнулся с множеством проблем.

«Мультфильм «Сказка о потерянном времени» необычайно глубока и оригинальна. Ее смысл необходимо постараться донести не только до детей, но и до себя, потому что каждый человек имеет нехорошее свойство – иногда терять время даром», - отмечается в материале.

Показ состоится по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. Вход свободный.