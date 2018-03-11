РИАМО - 11 мар. В городском округе Истра активизируют работу по отлову безнадзорных животных после несчастного случая в поселке Курсаково, где стая бродячих собак напала на мужчину и женщину, сообщил глава городского округа Андрей Дунаев.

«Мной дано поручение активизировать работу по отлову безнадзорных животных и животных, выгуливающихся в таком вольном режиме без сопровождения. Пожалуйста, отправляйте мне на почту dunaev@istra-adm информацию о таких случаях для организации отлова и/или для принятия мер к хозяевам. Мои соболезнования родственникам погибшего и пострадавшей», - написал Дунаев в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что, по некоторым данным, стая, набросившаяся на людей, прикармливалась местным жителем. Собаки уже отловлены специальной организацией.

В поселке Курсаково городского округа Истра 11 марта было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно, те же собаки причинили ей укушенные раны.