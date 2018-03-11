РИАМО - 11 мар. Администрация городского округа Истра готова оказать всю необходимую помощь родственникам мужчины, которого накануне вечером загрызла стая бродячих собак в поселке Курсаково, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы городской администрации.

В поселке Курсаково городского округа Истра было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. По данным следствия, на местных жителей напала стая бродячих собак. В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных.

«На месте находится заместитель руководителя администрации Александр Синельщиков. Он держит ситуацию на контроле. Администрация окажет всю необходимую помощь родственникам погибшего молодого мужчины при их обращении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают правоохранительные органы, выясняя все обстоятельства произошедшего.