РИАМО – 11 мар. Обращаясь к участникам, организаторам и гостям фестиваля балетных школ России «Посвящение Мариусу Петипа», президент РФ Владимир Путин назвал 200-летний юбилей хореографа особой датой для мировой и отечественной культуры, сообщает Газета.ru.

«Юбилей этого великого хореографа – особая дата для отечественной и мировой культуры и, конечно, для знатоков и ценителей классического танца. С именем выдающегося мастера связана целая эпоха в истории русского балета», - сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что участники фестиваля смогут приобщиться к творческому наследию Петипа и получить уроки мастерства у звезд балетной сцены.

11 марта исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося артиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа. С его именем связаны не только самые блистательные страницы русского балетного театра, но и само уникальное явление танцевального искусства – русская школа классического танца.