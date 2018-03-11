РИАМО - 11 мар. Неизвестный в ходе конфликта ранил перочинным ножом прохожего у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы, пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 10 марта в 21:40 на службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Новороссийская, дом 25, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у подъезда №1 указанного дома неизвестный в ходе конфликта перочинным ножом нанес удар в область живота мужчине 1970 года рождения, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

Пострадавший нарядом скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением живота доставлен в медучреждение и госпитализирован, заключил представитель пресс-службы.