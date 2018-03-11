РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Веселые эстафеты для детей и родителей прошли в воскресенье в парке подмосковных Люберец на фестивале «Выходи гулять», сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах прошли спортивные эстафеты для детей и взрослых. Они сбивали кегли, перелавливали мячи, водили хоровод», - сказал Негин.

Он добавил, что в парке «Наташинские пруды» в воскресенье также прошла развлекательная программа. Аниматоры провели для детей игры.

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в конце декабря 2017 года в рамках федерального проекта. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния.