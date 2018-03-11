РИАМО - 11 мар. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Москве за минувший год выросло на 11,3%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Подсчитали, что в прошлом году у нас зарегистрировалось гораздо больше индивидуальных предпринимателей, чем раньше. Количество московских ИП за год выросло на 11,3%. Теперь их больше 284 тысяч», - написал мэр.

Темп регистрации новых индивидуальных предпринимателей в Москве вдвое выше, чем в среднем по России.