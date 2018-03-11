РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Сотрудников двух транспортных компаний Подольска предупредили об ответственности за выпуск на линию автобусов с неисправным отоплением после жалобы жительницы на низкую температуру в автобусах, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска обратилась на портал «Добродел» с жалобой на водителей общественного транспорта по маршруту №1231 Подольска - Москва. Она сообщила, что водители не останавливаются по требованию, грубят и без объяснения причины не едут в Москву. Помимо этого в автобусах №№9 и 9к низкая температура.

«Маршрут №1231к обслуживает ООО «Ранд-Транс». С водительским составом транспортной компании был проведен дополнительный инструктаж по соблюдению должностных инструкций, правил дорожного движения и трассы следования по маршруту. Муниципальные маршруты №№9 и 9к обслуживают автоколонна №1788 и ООО «Автомиг»,- сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев.

Он подчеркнул, что механики отдела технического контроля данных транспортных компаний были предупреждены об ответственности за выпуск на линию транспортных средств с неисправной системой отопления.

Середнев отметил, что в связи с тем, что обращение жительницы носит информационный характер, без указания конкретных фактов нарушений при движении автобусов, а также без указания даты, времени и остановочных пунктов, провести проверку установленным порядком не предоставляется возможным.