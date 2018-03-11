РИАМО - 11 мар. Подмосковные следователи в городском округе Истра проводят проверку после нападения стаи бродячих собак на мужчину, которого животные загрызли насмерть, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственный отдел по городу Истре проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 марта в поселке Курсаково городского округа Истра было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно, те же собаки причинили ей укушенные раны.

«Вероятнее всего, на местных жителей напала стая бродячих собак. В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных», - отмечается в материале.