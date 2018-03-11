РИАМО - 11 мар. Неизвестный во время ссоры несколько раз ударил женщину ножом в голову на севере Москвы, подозреваемого в нападении задержали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, очевидцы сообщили о криках помощи на улице Большая Академическая, 23.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестный в ходе ссоры предметом, похожим на нож, причинил колото-резаные ранения головы женщине 1974 года рождения, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Сотрудниками уголовного розыска задержан безработный мужчина 1978 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. По факту нападения возбудили уголовное дело.