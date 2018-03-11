РИАМО - 11 мар. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Ласса в Гане и просил учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщает Газета.ru.

«Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR). Диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все сотрудники института, которые имели контакт с больным, сейчас находятся под наблюдением.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии.

Лихорадка Ласса – это острое вирусное геморрагическое заболевание, длящееся от одной до четырех недель. Вирус передается от человека человеку при контакте с едой или предметами обихода.