РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Замначальника полиции ГУ МВД России по подмосковному Подольску по охране общественного порядка Александр Редькин проведет прием жителей 16 марта с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по горокругу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, 16 марта состоится прием граждан заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александром Редькиным. Прием пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84, с 17:00 до 20:00.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы смогут все желающие. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.