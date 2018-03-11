РИАМО - 11 мар. Столичные полицейские задержали 24-летнюю жительницу Московской области, подозреваемую в угоне автомобиля BMW у знакомого москвича, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В квартиру, которую мужчина снимает в одном из домов на улице Генерала Глаголева, он пригласил малознакомую девушку. После ее ухода он обнаружил пропажу ключей от автомобиля BMW и самого транспортного средства. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на МКАДе остановили иномарку под управлением подозреваемой - 24-летней жительницы Подмосковья. Как было установлено, девушка незаметно забрала ключи от автомобиля и уехала на нем.

В настоящее время иномарка возвращена владельцу. По факту угона возбудили уголовное дело.