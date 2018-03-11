РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. На катке стадиона «Торпедо» подмосковных Люберец состоялся хоккейный матч в рамках первого пожарного флешмоба в воскресенье, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Сегодня, 11 марта, на территории городского округа Люберцы мы проводим первый пожарный флешмоб под девизом «Безопасная зима», посвященный году культуры безопасности. Участвуют у нас сотрудники федеральной противопожарной службы Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, а также члены их семей, все желающие жители и гости округа. Пожарные и спасатели провели между собой хоккейный матч на стадионе «Торпедо», - сказал Иванов.

Он отметил, что в рамках флешмоба пройдут конкурсы для детей. Например, они на скорость наденут боевую одежду пожарных. Также для всех желающих пройдет показ противопожарной техники. Во время мероприятия будет работать полевая кухня, все смогут согреться горячим чаем с пряниками и печеньем.

«Мы будем еще проводить такие мероприятия. Это у нас первое. У нас впереди замечательный праздник - 30 апреля будет День пожарной охраны. Возможно, к этому дню тоже что-то приурочим», - заключил Иванов.