РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась на плохую уборку детской площадки на Ленинградской улице от снега, все замечания были устранены, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на портал «Добродел» о плохой уборке детских игровых площадок. В частности она отметила, что детская площадка между домами №№10/8 и 12б на Ленинградской улице не почищена, и играть на ней невозможно.

«Обращение, направленное на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации городского округа Подольск. По существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания (отмеченные жительницей - ред.) были устранены», - сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.