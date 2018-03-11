РИАМО – 11 мар. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что модернизация высотного истребителя МиГ-31 проходила одновременно с разработкой новейшей гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», сообщает Газета.ru.

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», - написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее Минобороны России в Facebook опубликовало видео учебно-боевого пуска нового ракетного комплекса «Кинжал».

1 марта президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.