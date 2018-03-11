РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Подольский хоккейный клуб «Витязь» провел мастер-класс и товарищеский матч с любительской командой «Родина» 10 марта, сообщатся в группе ХК в соцсети «ВКонтакте».

«На хоккейной площадке школы №24 в подмосковном Подольске игроки хоккейного клуба «Витязь» Максим Афиногенов, Алексей Семенов и главный тренер Валерий Белов 10 марта провели мастер-класс на открытом воздухе, а также приняли участие в товарищеском матче с любительской командой «Родина»,- говорится в сообщении.

Белов провел тренировку, вещая в микрофон, а его подопечные выступили в качестве ассистентов главного тренера. Матч проходил в два периода.

«Имя победителя объявлять не стали, ведь главное в этом событие было участие. Причем как для любителей, так и для профессионалов», - отмечается в материале.

Подольская дворовая хоккейная лига по итогам 2017 года была признана лучшей в России по версии «Ассоциации дворового спорта».