РИАМО - 11 мар. Мужчину два раза ударили в грудь ножницами на юге Москвы, пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По адресу: улица Медынская, дом 2, корпус 2, неизвестный в ходе конфликта нанес мужчине 1996 года рождения два удара в область груди предметом, похожим на ножницы, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего с колото-резаным ранением груди доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело.