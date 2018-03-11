РИАМО - 11 мар. Полиция обнаружила труп молодого человека 1999 года рождения в поселке Курсаково городского округа Истра Подмосковья, проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер регионального главка МВД РФ.

Ранее он сообщал, что полиция проверяет информацию, согласно которой собаки насмерть загрызли мужчину в городском округе Истра.

«Мы подтверждаем факт обнаружения тела мужчины 1999 года рождения на улице Железнодорожной в поселке Курсаково городского округа Истра. Проводится проверка по данному факту», - сказал собеседник агентства.