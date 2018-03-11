РИАМО - 11 мар. Порядка 35,5 тысяч молодых людей и девушек обратились в 2017 году в центр занятости молодежи в Москве, организация работает только с заявителями от 14 до 30 лет, сообщается в воскресенье на официальном портале мэра столицы.

«Центр занятости, работающий исключительно с молодежью, открылся в Москве в 2016 году. Его специалисты помогают устроиться на работу, определиться с профессией и узнать о рынке труда. В 2017 году в центр обратились 35,5 тысяч человек, из которых свыше 11 тысяч - с целью трудоустройства. Большинство - 65% - молодежь от 18 до 29 лет, остальные - несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

Практически половина из пришедших в поисках работы получили ее. Всего с момента своего открытия центр занятости трудоустроил более 8,7 тысячи человек.

С каждым соискателем работает свой куратор, он лично заинтересован в том, чтобы работа мечты все-таки нашлась. Куратор перезванивает своему подопечному после собеседования и выясняет, как все прошло. Если соискатель получил отказ, его снова приглашают в центр и подбирают новые варианты. Если с работой сложилось, куратор все равно продолжит поддерживать связь с человеком в течение трех месяцев, следить за его успехами и помогать справляться с трудными ситуациями.