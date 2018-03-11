РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В подмосковных Люберцах 10 марта прошел первый этап соревнований по скоростному автоманеврированию среди женщин, победительницам вручили грамоты, сообщил «РИАМО в Люберцах » сотрудник спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» Игорь Каулин.

«Состоялся первый этап чемпионата по автоманеврированию среди женщин, организованного спортивно-техническим клубом «Люберцы». Он был посвящен Международному женскому дню. Девушкам-победительницам вручили грамоты», - сказал Каулин.

Участницам нужно было на скорость пройти ледяную трассу, подготовленную СТК «Люберцы». Девушки соревновались в двух категориях. Это «Передний привод» и «Задний привод». В категории «Задний привод» победила Алевтина Марчук. Второе место заняла Анастасия Чибакова.

В категории «Передний привод» победу одержала Юлия Подлеснова. На втором месте Алина Синегубская, на третьем – Жанна Глобина.

Финальный этап соревнований пройдет в СТК «Люберцы» 17 марта. По его итогам победительницам вручат подарки.