РИАМО - 11 мар. Минобороны России в Facebook опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», сообщает Газета.ru.

«С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях», - говорится в сообщении ведомства.

1 марта президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.