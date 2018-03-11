РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Сотрудники ГИБДД в марте проверят водителей подмосковного Подольска на соблюдение правил по перевозке детей, а также управление транспортом в нетрезвом виде, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

«В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 17, 24 и 31 марта на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе и в Подольске, будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей»,- сказал сотрудник.

По его словам, работа по данному направлению в Подольске будет осуществляться нарядами методом тотальной проверки.

Он отметил, что также за данный период сотрудники ГИБДД будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверят водителей на алкогольное опьянение.

За нарушение правил перевозки детей водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, а за управление автомобилем в нетрезвом виде – штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.