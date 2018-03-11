РИАМО - 11 мар. Неизвестные грабители взломали две двери в квартире на востоке Москвы и вынесли оттуда деньги и личные вещи, ущерб составил около 2,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 10 марта в 20:09 на службу «02» от мужчины 1981 года рождения, проживающего по адресу: улица Алымова, 3, поступило сообщение о краже из квартиры по месту фактического проживания.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 11:00 8 марта до 19:00 10 марта неизвестные, взломав тамбурную и входную двери, проникли в квартиру по адресу: улица Алымова, 3, где неустановленным предметом вскрыли три сейфа, откуда совершили кражу принадлежащих заявителю 2 миллионов рублей, 10 тысяч долларов США, 4 тысяч евро, а также личного имущества»,- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2,851 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».