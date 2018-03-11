РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Начальник полиции подмосковного Подольска Артур Озеров проведет личный прием граждан 12 марта с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник полиции УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров 12 марта проведет очередной прием граждан. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59.

Озеров был назначен на должность начальника полиции Подольска в начале текущего года. Ранее личный прием он проводил 10 февраля.