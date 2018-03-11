РИАМО - 11 мар. Бывшая солистка балета Большого театра Галина Кравченко скончалась в Бразилии на 74-м году жизни, сообщает Газета.ru.

«После продолжительной болезни на 74-м году жизни в городе Жоинвилле умерла Галина Кравченко, артистка балетной труппы Большого театра (1964-85), педагог мимического ансамбля (1999-2001), а с 2001 года - педагог и хореограф Школы балета Большого театра в бразильском городе Жоинвилле», - говорится в сообщении.

С 1964 по 1985 год Кравченко была характерной солисткой балетной труппы Большого театра. Она была замужем за народным артистом РСФСР Александром Богатыревым.