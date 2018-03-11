РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мар. В подмосковном Королеве в коворкинг-центре «Старт» 15 марта в 12:00 пройдет бесплатный семинар для предпринимателей, сообщается на сайте городской администрации.

Семинары будут проводиться регулярно. Первый семинар будет посвящен эффективности бизнеса в современных условиях.

«С целью развития и снижения рисков при ведении бизнеса, применения новых технологий, принятия решений в условиях неопределенности начинается регулярное проведение бесплатных семинаров на базе коворкинг-центра «Старт» в Королеве. Первый семинар пройдет 15 марта в 12:00», - говорится в сообщении.

На семинаре предпринимателям расскажут о повышении эффективности бизнеса в современных условиях, презентуют платформы знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда» от ПАО «Сбербанка», расскажут о возможностях налогового планирования для компаний и предпринимателей и декларационной кампании 2018 года.

Семинар пройдет в коворкинг-центре по адресу: проспект Космонавтов, дом 20А, 4 этаж. Для участия в семинаре необходимо направить ФИО, название организации и контакты на адрес электронной почты KorolevaSV@Korolev.ru.