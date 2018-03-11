РИАМО - 11 мар. Парк поездов Московского метрополитена обновят на две трети в ближайшее время, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не просто обновляем подвижной состав, мы обновляем его самым современными вагонами «Москва», которые отвечают мировым требованиям. В ближайшие годы будут поставлены 1,6 тысячи вагонов, таким образом, парк метро вагонов обновится практически на две трети», - сказал Собянин в эфире программы «Вести-Москва».

Он добавил, что дальше власти столицы будут добиваться того, чтобы вагоны в метро были самыми современными.

Ранее заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что поезда серии «Москва», которые поставляют на Таганско-Краснопресненскую линию метро планируют дорабатывать с учетом предложений машинистов и пассажиров.