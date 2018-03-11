РИАМО - 11 мар. В сильные снегопады Москва функционировала в полном объеме, в городе за один месяц убрали снега в три раза больше, чем за предыдущий зимний сезон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Такого снега в Москве на моей памяти не было. Мы убираем в городе снега в три раза больше за один месяц, чем за всю зиму в предыдущие годы. Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести-Москва».

Он добавил, что помимо дорожных служб работают и привлеченные коммунальные организации - «Мосводоканал», «Мосгаз», «Гормост» и другие.

«Несмотря на такие погодные сложности, город функционирует, даже в самые сильные снегопады город не останавливался ни на одну минуту», - уточнил мэр.

Столичный градоначальник поблагодарил коммунальщиков за работу, а жителей за терпение и понимание.

Снегопад в начале февраля принес в Москву 49 сантиметров за три дня при месячной норме 36 сантиметров. В первые выходные марта выпал 21 сантиметр снега при месячной норме 34 сантиметра.

Работы по уборке и вывозу снега в Москве продолжаются в непрерывном режиме, в работе задействованы около 10 тысяч единиц спецтехники. На улицах и во дворах в уборке снега участвуют более 40 тысяч рабочих и около 12 тысяч кровельщиков, занятых очисткой скатных крыш.