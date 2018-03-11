РИАМО - 11 мар. Синоптики зафиксировали небольшой снег в столице , температура воздуха на главной метеостанции Москвы составила минус 5,1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Московский регион в зоне теплого атмосферного фронта. В столице преобладает облачная погода, местами идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха в 10 часов утра – минус 5,1 градуса. На юго-западе, в районе новой Москвы, прохладнее, минус 6,9 градуса», - говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха - около 60%. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-5 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что снег в столице начнется в субботу утром, около 09:00, и продолжится до середины дня воскресенья. Осадки будут продолжительные, но небольшие, общее количество - не более 3-4 миллиметров.