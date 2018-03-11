РИАМО - 11 мар. Пожар произошел в доме деревни Мисерево городского округа Клин Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Десятого марта в 14:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Клин, деревня Мисерево, дом 342.

«Есть пострадавший. В 17:37 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в частном доме принимали участие 15 человек и четыре единицы техники.