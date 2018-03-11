РИАМО - 11 мар. На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Бутырская» до «Петровско-Разумовской» возобновлено движение поездов в обычном режиме с утра воскресенья, данный участок был закрыт для присоединения трех станций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Бутырская» до «Петровско-Разумовской» возобновлено движение поездов. Участок был закрыт на один день для подготовки к открытию трех новых станций метро «Окружной», «Верхних Лихоборов» и «Селигерской», - говорится в сообщении.

Новые станции составят северный радиус «салатовой» ветки метро. Ежедневно ими будут пользоваться 150 тысяч человек. Метро недалеко от дома появится у жителей Бескудниковского района. Для жителей районов Западное и Восточное Дегунино время поездок по городу сократится на 20 минут.

Станция «Окружная» будет открыта у пересечения Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом. Наземный переход соединит ее со станцией МЦК. Станция будет пропускать около 97 тысяч пассажиров в сутки.

«Станция «Верхние Лихоборы» откроется у пересечения Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. Ожидаемый пассажиропоток здесь составляет 80 тысяч человек в сутки», - добавляется в материале.

«Селигерская» расположится у развилки Коровинского и Дмитровского шоссе. Ожидается, что станцией будут пользоваться 52 тысячи человек в сутки.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии началось в 2011 году. Новый участок разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию, север Замоскворецкой ветки, а также наземный транспорт.