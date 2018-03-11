РИАМО - 11 мар. В четвертом квартале 2018 года в подмосковном Ступине планируют завершить реконструкцию завода по производству товаров для ухода за детьми, работы ведутся в графике, сообщается на сайте Главгосстройнадзора по Московской области.

По словам начальника ведомства Руслана Тагиева, инспекторский состав Главгосстройнадзора рагиона провел проверку реконструкции завода по производству товаров для ухода за детьми ООО «Кимберли-Кларк», расположенного на улице Ситенка в Ступине.

«В настоящее время на объекте ведется работы по устройству внутренних перегородок, полов, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Работы в графике», - сказал Тагиев.

В рамках первого этапа, проектом предусмотрено расширение производственного корпуса. Общая площадь реконструируемого объекта составит 6775 квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.

«Финансирование - средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Кимберли-Кларк». Плановое завершение реконструкции – четвертый квартал 2018 года», - уточняется в материале.