РИАМО - 11 мар. На территории столичного района Перово в 2018 году планируют благоустроить десять дворов, работы проведут по просьбам жителей, сообщается на сайте управы района.

«В текущем году в Перове планируют благоустроить десять дворовых территорий. Адреса уже согласованы ГБУ «Жилищник района Перово» совместно с управой района Перово. <…> Все адреса были включены в перечень по многочисленным просьбам перовчан», - говорится в сообщении.

Комплексное благоустройство будет проведено по следующим адресам: улица 3-я Владимирская, дом 9, корпус 2, дом 11; Зеленый проспект, дом 39, корпус 4; улица 2-я Владимирская, дом 26, корпус 2; улица Новогиреевская, дом 26, корпус 2; улица 3-я Владимирская, дом 9, корпус 4; улица 1-я Владимирская, дом 33, корпус 1; улица Плеханова, дом 31, корпус 1; улица Плеханова, дом 29, корпус 1; улица Металлургов, дом 52; улица Перовская, дом 42, корпус 3.

Отдельные виды работ будут выполнены еще по 49 адресам. Будет устроено или, в случае необходимости, отремонтировано асфальтовое покрытие, обустроены дворовые территории и парковочные карманы.