РИАМО - 11 мар. На территории Московской области за минувшие сутки произошло 15 пожаров, к их тушению привлекли более 130 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом спасли семь человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

На воскресенье сжигание порубочных остатков в регионе не запланировано.